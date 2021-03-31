عاجل.. السيسى: نستضيف 6 ملايين مقيم من مختلف الجنسيات لهم كل الحقوق

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، الدكتور جوردان جرليتش رادمان، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية الكرواتى، بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والسفير توميسلاف بوشنياك، سفير جمهورية كرواتيا بالقاهرة.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد العلاقات التاريخية الودية بين مصر وكرواتيا، وتطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائى بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، إلى جانب زيادة معدلات التبادل التجارى وتطوير التعاون الاقتصادى لتتواكب مع العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين الصديقين، فى ظل المشروعات التنموية الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر، وما توفره من فرص استثمارية وصناعية هائلة.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الكرواتى عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكدًا الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين فى مختلف المجالات، والتطلع لتطوير وتعزيز علاقات كرواتيا مع مصر ذات الحضارة والتاريخ العريق، لا سيما فى ظل دورها المحورى بقيادة الرئيس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، وكذلك جهود مصر الناجحة والمقدرة فى إيقاف خطر الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها وإلى أوروبا.

وذكر المتحدث الرسمى، أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، كما تم استعراض تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، وفى مقدمتها القضية الليبية، وجرى تأكيد أهمية تضافر الجهود لدعم المسار السياسى الحالى الذى يهدف إلى الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها الوطنية، وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابى فى نهاية العام الحالى.

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وأكد الرئيس حرص مصر على مكافحة تلك الظاهرة، مشيراً إلى الجهود المصرية للتصدى بنجاح لانتقال اللاجئين عبر المتوسط، من منطلق مسؤولية مصر تجاه مواطنيها وكذلك تجاه أمن شركائها، ومؤكداً أهمية التعامل مع ملف الهجرة فى إطار من المسؤولية المشتركة، وعدم التركيز على الحلول الأمنية فقط دون معالجة جذور المشكلة الاقتصادية والتنموية فى دول المصدر، مشيراً إلى أن مصر تستضيف على أراضيها حوالى 6 ملايين مقيم من مختلف الجنسيات الإفريقية والعربية وغيرها يتمتعون بجميع الحقوق الأساسية.

وأعرب وزير الخارجية الكرواتى عن تثمين بلاده للجهود المصرية فى تحقيق الأمن والاستقرار فى محيطها الإقليمى بأسره، مؤكدًا الحرص على مواصلة التعاون مع مصر على مختلف المستويات للتصدى للتحديات التى تواجه ضفتى المتوسط.

وأشاد فى هذا الإطار بجهود مصر لتعزيز جسور الحوار بين الدول الإفريقية والعربية ودول الاتحاد الأوروبى، مع الإشارة إلى أن كرواتيا حريصة على دعم موقف مصر ونقله إلى الاتحاد الأوروبى، فى ظل العلاقة المباشرة بين الأمن فى أوروبا والأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.