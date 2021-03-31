شكرى يبحث مع نظيره الكرواتى تعزيز مجالات التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - وأشار شكرى، إلى أن المباحثات مع نظيره الكرواتى، تضمنت كيفية دعم التعاون فى المجال الاقتصادى والسياسى والثقافى.

وشكر وزير الخارجية المصرى، نظيره الكرواتى لتفهمه الإصلاح الاقتصادى والسياسى والاجتماعى فى مصر، وكم التحديات التى تواجهنا لدعم الاستقرار.

وأضاف شكرى، أنه بحث أيضا العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبى، وكان من المقرر أن يكون هناك اجتماع للجنة اقتصادية مشتركة عام 2020، تأجلت إلى أقرب فرصة ممكنة بسبب جائحة كورونا.

وقال وزير الخارجية الكرواتى، جوردان رادمان، إنه سعيد بتواجده بالقاهرة، مشيدًا بكل الإنجازات المصرية، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفًا أنه خلال لقائه بالرئيس السيسى، جرى التوافق على تقوية أواصر التعاون بما يؤدى للمصلحة المشتركة.

وقال إنه بحث مع نظيره المصرى، عددًا من القضايا منها ليبيا وسوريا والمنطقة بشكل عام، وكذلك العلاقات المستقبلية الفترة المقبلة، لبدء التعاون فى كل المجالات، وأبرزها الاقتصادية، مؤكدًا اهتمام بلاده بالصناعات الدوائية وبناء السفن والمجال السياحى.

وأضاف أن 2021، عام القراءة بكرواتيا لذلك قدم هدية 100 كتاب لمدينة مصرية خلال زيارته ما يعزز العلاقات التاريخية بين البلدين.