وزيران ومحافظ يبحثون آليات تنمية الثروة السمكية

ناقش الاجتماع آليات تنمية الثروة السمكية فى محافظة جنوب سيناء والانتهاء من تطوير وتشغيل ميناء الصيد البحرى ومصنع الثلج المجروش بمدينة الطور، وكذلك إنشاء مركز تسويق الأسماك بجوار الميناء وايضا انشاء مصنع ثلج البلاطات.
الاجتماع بحث أيضًا الإيقاف المؤقت للصيد حفاظاً على التوازن البيئى وتنمية وتكاثر الثروة السمكية خلال فترة التوقف من شهر أبريل حتى يونيو مع التأكيد على التزام كل الجهات المختصة بمتابعة تنفيذ قرار إيقاف الصيد بالتعاون مع قوات حرس الحدود وشرطة المسطحات المائية.
وتضمن الاجتماع أيضًا سرعة إجراءات تراخيص مراكب الصيد تسهيلا على الصيادين وايضا سرعة الانتهاء من إنشاء ميناء ومكتب الصيد بمدينة رأس سدر، وكذلك أليات تفعيل برتوكول التعاون بين وزارات الزراعة والبيئة والسياحة والبترول ومحافظة جنوب سيناء بشأن توفير مشروعات بيئية مستدامة للحفاظ على الثروة السمكية وتطوير وحدات ومعدات وأدوات الصيد التقليدية للصيادين خلال فترة توقف الصيد بالبحر الأحمر وخليجى العقبة والسويس.
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