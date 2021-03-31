جدة - نرمين السيد - وصل وفد برلمانى من لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالمنعم الشهاب، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب إلى مقر فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، للاطمئنان على سير عمل الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد فى المحافظة مع التنسيق الكامل للوصول إلى أفضل خدمة طبية مقدمة للمنتفعين ترتكز على معايير الجودة.





وكان فى استقبال الوفد البرلمانى، الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور مؤمن العشماوى، المشرف العام على شئون مكتب رئيس الهيئة ومدير إدارة الاتصال والتعاون الدولى، الدكتور عادل تعيلب، مدير فرع الهيئة ببورسعيد. وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أهمية دور مجلس النواب فى وضع تشريعات تخدم القطاع الصحى للنهوض به، ومنها إصدار قانون التأمين الصحى الشامل الجديد رقم 2 لسنة 2018، والذى يضمن العلاج لكل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز، وإتاحة اختيار مقدمى الخدمة الصحية، وتحمل الدولة لعلاج غيرالقادرين، إضافة إلى تعزيز بيئة العمل لمقدمى الخدمات الصحية بما يضمن توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتميزة ووفق أحدث المعايير الدولية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. وفد برلمانى يطمئن على الخدمات بفرع هيئة الرعاية الصحية فى بورسعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.