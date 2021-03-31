عاجل.. الرئيس السيسى يوجه بتوفير السلع الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وأضح بسام راضى أن الاجتماع تناول استعراض نشاط صندوق "تحيا مصر" والخطط الحالية والمستقبلية لمشروعاته فى مجال دعم برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

ووجه الرئيس بتعزيز أنشطة وبرامج صندوق "تحيا مصر" لصالح دعم الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون والتكامل مع أجهزة الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى، خصوصًا فى إطار مبادرة "حياة كريمة" وما تشمله من برامج متنوعة فى كل المجالات، وكذلك تكثيف نشاط الصندوق فى توفير السلع الغذائية الأساسية اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا، وإتاحتها فى مختلف محافظات الجمهورية بالكميات المناسبة، فى ضوء قرب حلول شهر رمضان.

واستعرض محمد أمين مجمل النشاط والدور المحورى الذى يضطلع به صندوق "تحيا مصر" كمعاون لأجهزة الدولة فى دعم برامج الحماية الاجتماعية والمشاركة الفاعلة فى المشروعات التنموية، خصوصًا من خلال مبادرة "حياة كريمة".