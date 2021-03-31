منها إقرار حد أدنى للعلاوة.. الحكومة توافق على 7 قرارات

جدة - نرمين السيد -

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتى تحسب وفق الأجر الوظيفى فى 30 يونيو 2021.

كما تمت الموافقة على إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءاًَ من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2021، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، اتساقًا مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى أيضًا.

كما تمت الموافقة على زيادة الحافز الإضافى شهريًا، بدءًا من 1 يوليو 2021، بفئات مالية مقطوعة، بواقع 175 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيهًا للدرجة المالية الثانية، و325 جنيهًا للدرجة المالية الأولى، و350 جنيهًا لدرجة مدير عام / كبير، و375 جنيهًا للدرجة العالية، و400 جنيهًا للدرجة المالية الأولى، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، عملاً بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فيما يخص الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، سعيًا نحو تحسين أجور العاملين بالجهاز الإدارى.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

ونص التعديل على أن يُشكل المجلس الأعلى للجامعات لجانًا علمية متخصصة للنظر فى معادلة الدرجات العلمية تتولى فحص المحتوى العلمى للدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والتوصية بمعادلة تلك الدرجات بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى استوفت متطلبات المعادلة.

كما يضع المجلس الأعلى للجامعات الشروط والضوابط الإضافية الأخرى للتأكد من التأهيل العلمى للحاصل على الدرجة من إحدى الجامعات أو المعاهد الأجنبية التى يحددها، ولا تكون توصيات تلك اللجان نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس.

وافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والتى تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، وفئات الرسوم التى يتم تحصيلها مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تطرقت اللائحة التنفيذية إلى قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، ووسيلة أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ، على طلب وزارة الشباب والرياضة، طبقاً لبروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع نظيرتها التنزانية، بشأن التعاقد مع شركة أى فريندس سبورت لتتولى الشركة إنشاء وإدارة وتشغيل مراكز شبابية رياضية فى الدول الأفريقية بداية بدولة تنزانيا على نفقتها، فى إطار تدعيم العلاقات بين مصر وبلدان القارة الإفريقية فى المجال الرياضى.

وينص التعاقد على حصول وزارة الشباب والرياضة المصرية على حق استغلال بعض الأراضى التنزانية لإقامة تلك المراكز، مع إدارتها وتشغيلها، بهدف تقديم خدمات رياضية ومجتمعية مميزة للجانب التنزانى، بالتعاون مع شركة أى فريندس سبورت فى ضوء ما تمتلكه من خبرات فى إدارة وتشغيل الكيانات الرياضية.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 3271 لسنة 2020 لتنظيم حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية، فى إطار إعداد خطة لتنظيم عمل هذه الحضانات، وتقنين أوضاعها بمنح تراخيص مؤقتة لها، وذلك سعياً إلى تحقيق مصلحة الأطفال.

وتضمن التقرير معايير واضحة سيتم مراعاتها عند الترخيص لتلك الحضانات، تضمن الأداء التعليمى ومتطلبات السلامة للأطفال، إلى جانب تحديد مزايا داعمة وضوابط الإعفاءات، وإضافة نشاط دور الحضانة ليكون من ضمن الأنشطة التى تستفيد من الحوافز غير الضريبية وكافة المزايا التى تضمنها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك تصميم إطار عام لبناء القدرات وتدريب الكوادر والتربية الإيجابية لرفع وعى الأسر بأساليب التربية السليمة.

واتخذ مجلس الوزراء عدة قرارات تتعلق بتوفير السلع الإستراتيجية، وتخفيض الفجوة الغذائية، وتقليل فاتورة الاستيراد، حيث تمت الموافقة على الإجراءات الخاصة بتطبيق نظام الزراعات التعاقدية على محصولى فول الصويا، وعباد الشمس، وتحديد آلية واضحة بالخطوات التنفيذية اللازمة فى هذا الشأن، حيث تم تحديد أماكن التعاقد على المحاصيل، لتكون محافظات المنيا، وسوهاج، وبنى سويف، وأسيوط، والدقهلية، والغربية، لمحصول فول الصويا، ومحافظات الفيوم، والوادى الجديد، والجيزة، والأراضى الجديدة بمناطق الفرافرة، وتوشكى، وشرق العوينات، لمحصول عباد الشمس.

كما تم الاتفاق على أن تتولى الإدارة المركزية لانتاج التقاوى مهمة توفير التقاوى للمزارعين لكل من محصولى فول الصويا وعباد الشمس، كما تم تحديد آليات وضوابط التنفيذ واشتراطات التعاقد بين مختلف الأطراف لهذه المنظومة، وتكون المساحة المستهدفة 250 ألف فدان من فول الصويا، و100 ألف فدان من عباد الشمس، ويكون سعر توريد طن فول الصويا 8 آلاف جنيه، وسعر توريد طن عباد الشمس 8500 جنيه، وهيئة السلع التموينية سوف تتحمل تكلفة النقل من الأرض للمصنع.

كما وافق المجلس على تحديد سعر توريد أردب القمح المحلى لموسم 2021، ليكون 725 جنيها للإردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراطًا، بزيادة 25 جنيهًا عن العام الماضى، وبواقع 715 جنيهًا للإردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراطًا.

وافق مجلس الوزراء على تعديل مسمى كلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية فى جامعة المستقبل، لتكون "كلية الصيدلة"، بما يتناسب مع المعايير الدولية ذات الصلة، من أجل تمكين الجامعات المصرية من إحراز تقدم أكبر فى التصنيفات العالمية.