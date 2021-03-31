محافظ القاهرة ينعي السيد الدكتور كمال الجنزوري

ينعي السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ببالغ الحزن السيد الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق الذي وافته المنية صباح اليوم بعد رحلة طويلة من العطاء من أجل الوطن

وأكد السيد المحافظ ان الراحل تحمل مسئولية الوطن بشرف وجد وقاد دفة الحكومة المصرية لفترتين في غاية الدقة في تاريخ الوطن ولم يدخر الجهد والعمل الدؤوب والعلم من أجل رفعة مصر، فقد كان الراحل قيمة وقامة اقتصادية وسياسية عظيمة

رحم الله الفقيد والهم اهله وذويه وكل من عمل تحت قيادته وتعلم من خبرته العظيمة الصبر والسلوان