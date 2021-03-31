شيخ الأزهر ينعى الدكتور كمال الجنزوري.. ويؤكد: فقدنا رجلًا وطنيًّا مخلصًا

بمزيد من الرضاء بقضاء الله وقدره، ينعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء، عن عمر 88 عامًا.
ويؤكد الأزهر الشريف أنَّ مصر فقدت اليوم رجلًا وطنيًّا مخلصًا لم يألُ جهدًا في خدمة وطنه، ولم يتأخر عن تلبية ندائه في مراحل حاسمة، وعمل بجد واجتهاد وإخلاص خلال مسيرته الوطنية من أجل نهضة مصر ورفعتها واستقرارها.
ويتقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولأسرة الفقيد الراحل وجموع الشعب المصري، سائلًا المولى –عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسُّلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَاجِعُونَ} .
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