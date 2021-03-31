سامح شكرى: نسعى لدعم العلاقة بين القطاع الخاص بين مصر وكرواتيا

افتتح اليوم الأربعاء سامح شكري وزير الخارجية ووزير الخارجية والشئون الأوربية في كرواتيا جوردان رادمان الدورة الثانية لمنتدي رجال الاعمال المصري الكرواتى

وأشاد سامح شكري وزير الخارجية في كلمته بهذه المناسبة بجهود غرفة التجارة الكرواتية في تنظيم الدورة الثانية لهذا المنتدي، وقال أن هذا اللقاء من شأنه أن يفتح لمجالات جديدة من التعاون المشترك..

وتابع سامح شكري نولي أهمية بالغة لدعم العلاقة بين القطاع الخاص بالبلدين ،مؤكدا على أهمية تكثيف الزيارات بين ممثلي القطاع الخاص بالبلدين للوصول إلى تفاهم أكبر.

وقال أنه على ثقة من النتائج الايجابية لمثل هذا المنتدي في تعزيز حركتي التجارة والاستثمار بين مصر وكرواتيا .

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