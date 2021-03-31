/625132/بعد-اتهام-الإدارة-بالفشل-أول-تعليق-من-بيراميدز-عقب-تصريحات-لاعبيه

أكد محمود فتح الله المدرب العام لفريق كرة القدم الأول بنادي بيراميدز على أن إدارة النادي ناجحة بشكل كبير في توفير كل ما يتطلبه الفريق والجهاز الفني لتحقيق البطولات .

ولم يعلق فتح الله على أي من تصريحات لاعبي بيراميدز المهدي سليمان حارس المرمى، ورجب بكار الظهير الأيمن المعار لنادي سيراميكا كليوباترا .

و أكد محمود فتح الله المدرب العام لفريق الكرة بنادي بيراميدز أن مباراة الرجاء المغربى المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بملعب محمد الخامس في كازبلانكا، ستكون غاية في القوة في ظل الإمكانيات والخبرات التي يمتلكها كل فريق، مشددا على أن بيراميدز يأمل في مواصلة مسيرته المميزة على المستوى الأفريقي والعودة بانتصار وثلاث نقاط غالية والابتعاد بصدارة المجموعة .

و قال فتح الله أن مباراة الرجاء المغربي هي مباراة بست نقاط خاصة وأن الفريقين يمتلك كل منهما 6 نقاط والفوز يمنح أحدهما صدارة المجموعة وحسم التأهل للدور ربع النهائي، والمواجهة لن تكون سهلة لكلا الفريقين في ظل الإمكانيات التي يمتلكها كل فريق والخبرات الموجودة ووجود لاعبين دوليين في بيرامبدز والرجاء .

تصريح رجب بكار

قال رجب بكار أمس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك “ : “ مش من العاده أني اتكلم في حاجة مش تخصني، ولكن هنا لازم أقوم كلمة حق لأني مريت باللي بيعيشوا واحد من أحسن الحراس في مصر وهو المهدي سليمان، هنا أقول للمدير الفني أنك كذاب وبتاخد أوامر مش تعليمات علشان خايف على أكل عيشك “ .

وأكمل : " أنت كمدرب عامل زي اللي قبلك في هذه الإدارة واللي أتصدمت في أشخاص ليها باع وتاريخ في مصر ولكن للأسف، بردو بتاخد تعليمات، وأن الأهم والمهم المهدي سليمان عنده حق في كل اللي قالوا وده مش دفاع عنه والله ولا اصطياد مني " .

وتابع : " أنا ليا وقت وهقول كل اللي حصل لأني مينفعش منظومة بالحجم ده تدار بالسوء ده و للعلم الأغلب في الفرقة لاعيبة كبيرة وعارفة الدنيا ماشية إزاي بس الملاك في النادي مش فاهمين " .

واختتم : "مفيش حد فينا عارف يتواصل مع الإدارة عشان الكل يطلع اللي عنده لأن في كبت عند ناس كتيرة موجوده في المنظومة دي ؟ وشكرا " .