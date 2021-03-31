زعيم الأغلبية يهدى الفريق أسامة ربيع درع مستقبل وطن تقديرًا لجهده «صور»

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التقى منذ قليل وفد من مجلس النواب، برئاسة زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد، برئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، وذلك على هامش الزيارة التقديرية للهيئة، بعد تعويم السفينة البنمية الجانحة.

زعيم الأغلبية يهدى درع مستقبل وطن للفريق أسامة ربيع

وأهدى زعيم الأغلبية، الفريق أسامة ربيع، درع مستقبل وطن تقديرًا لجهده وعطائه، بعد النجاح المبهر الذى حققته الهيئة بجميع عامليها بشأن السفينة البنمية الجانحة.

ويضم الوفد، المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية، والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، والنائبين محمود عبدالعزيز الضبع، ووحيد قرقر، وكلاء لجنة النقل.

واستمع الوفد للفريق أسامة ربيع، والجهود التي تمت للنجاح في تعويم السفينة الناجحة، والحديث عن الجنود المجهولة خلال هذه العملية التاريخية، بجانب شرح الموقف الحالي للقناة وطبيعة الملاحة، حيث أكد "ربيع" أن حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي مع استمرار عملية مرور السفن العالقة. كما أعرب رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، عن جزيل فخره وامتنانه برسائل الدعم والتحفيز التي تلقاها من أبناء الشعب المصري، ومن شركاء مصر الاستراتيجيين، مؤكدًا أن رجال الهيئة سيكونون دومًا عند الثقة؛ يصونون مقدرات بلدهم، ويزودون عنها المخاطر. عودة حركة الملاحة لطبيعتها بالقناة ووجه الوفد تحية شكر وتقدير للفريق أسامة ربيع، الذي نجح هو ورجال الهيئة العامة لقناة السويس في التغلب على هذا الاختبار الشاق والتحدي الخطير وحافظوا على صورة مصر وقيمة مجرى قناة في حركة التجارة العالمية. وفي نهاية اللقاء، أهدى المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية، درع مستقبل وطن إلى رئيس هيئة فناة السويس تقديرًا لما بذله خلال أزمة السفينة وعرفانًا بما يصنعه وما يقدمه من جهود لتطوير هيئة قناة السويس.