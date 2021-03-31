/625137/خالد-بدوي-عن-كمال-الجنزوري-كان-مثالا-للحكمة-والنجاح وساند-بلاده-في-أوقات-عصيبة

نعي الدكتور خالد بدوي ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ، الدكتور كمال الجنزوري ، رئيس وزراء مصر الاسبق الذي وافته المنية صباح اليوم .

لم يكن الجنزوري سياسيا واجتماعيا عاديا

وقال بدوي في تصريحات صحفية له : لم يكُن الدكتور كمال الجنزوري سياسياً أو اقتصادياً عاديّاً؛ بل كان في كثير من الأوقات أُنموذجاً فريداً للحكمة والنجاح ومثالاً فريداً لنظافة اليد والانتماء للوطن الغالي.

اقرأأيضا:البرلمان ينعي كمال الجنزوري: تتلمذ على يديه كوكبة من أبناء مصر في شتى المجالات

واضاف النائب خالد بدوي :رحِم الله مثالاً وطنياً أدّى أمانته في أوقات صعبة؛ وساند بلادَه في أوقات عصيبة؛ وخالص التعازي للدولة المصرية؛ كما أدعوا الله أن يرحمه ويُسكنه فسيح جنّاته.

هذا ونعي مجلس النواب الدكتور كمال الجنزوري رحمه الله امتدت مسيرة ‏عطائه لعدة عقود، عاصر فيها الكثير من التحولات السياسية ‏والاقتصادية، ورسم فيها صورة ذهنية للوقار والاعتدال، والذى وافته ‏المنية بعد أن أدى واجبه نحو وطنه ومواطنه.

كما أكد على أنه كان للمغفور له ‏إسهاماته المقدرة، فى بناء الاقتصاد الوطنى، ورعاية محدودى الدخل، ‏كما كان له نجاحاته المشهودة فى جميع المناصب التى تقلدها، ‏وتتلمذ على يديه كوكبة من أبناء مصر في شتى المجالات، هم الآن ‏في مقدمة الصفوف، ويحسب للمغفور له ثُلة من المشروعات الكبرى ‏التى بدأت فى فترة توليه رئاسة مجلس الوزراء. ‏

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، كمال الجنزورى، الذى وافته المنية اليوم، عن عمر يناهز 88 عام، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال الرئيس السيسي، فى منشور له:” فقدت مصر اليوم رجل دولة من طراز فريد، هو الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق.

وتابع الرئيس السيسي:” كان الراحل بارًا بمصر، وفيًا لترابها وأهلها، وصاحب يدٍ بيضاء في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية، وكانت له مكانته العلمية، ورؤيته الحكيمة، وقدراته القيادية المتميزة والناجحة، فضلًا عن أخلاقه الرفيعة العالية، وتفانيه وصدقه وإخلاصه في مراحل مصيرية وحاسمة من تاريخ هذا الوطن.

وأختتم رئيس الجمهورية:” رحم الله الفقيد الغالي، وخالص عزائي لأسرته وأهله، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان”.