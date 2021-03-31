/625138/رئيس--الشيوخ-ينعي--كمال-الجنزوري-وزير-الفقراء

نعي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق الذي وافته المنية اليوم ، بعد صراع مع المرض .

رئيس الشيوخ ينعي الجنزوري

وأكد رئيس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق ،اننا فقدنا شخصية وطنية قدمت الكثير لبلدها في مختلف المناصب التي تولتها مشددا على عميق حزنه على هذه القيمة والقامة التي رحلت عنا ولكن ذلك قضاء الله وقدره الذي نتقبله دائما بنفوس مؤمنة .

داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته.

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ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، كمال الجنزورى، الذى وافته المنية اليوم، عن عمر يناهز 88 عام، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال الرئيس السيسي، فى منشور له:” فقدت مصر اليوم رجل دولة من طراز فريد، هو الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق.

وتابع الرئيس السيسي:” كان الراحل بارًا بمصر، وفيًا لترابها وأهلها، وصاحب يدٍ بيضاء في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية، وكانت له مكانته العلمية، ورؤيته الحكيمة، وقدراته القيادية المتميزة والناجحة، فضلًا عن أخلاقه الرفيعة العالية، وتفانيه وصدقه وإخلاصه في مراحل مصيرية وحاسمة من تاريخ .

وأختتم رئيس الجمهورية:” رحم الله الفقيد الغالي، وخالص عزائي لأسرته وأهله، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان”.