يبحث العديد من المواطنين عن موعد آذان المغرب اليوم الأربعاء 31-3-2021، عبر محرك البحث الشهير “جوجل”، نظرًا لأن هناك عدد كبير من المسلمين الذين يفضلون الصيام خلال شهر شعبان مثلما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لينال الثواب في الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله.

دوت الخليج يكشف موعد آذان المغرب اليوم في عدد كبير من المحافظات المختلفة، والعواصم العربية التي يحرص فيها المواطنين على معرفة موعد آذان المغرب سواء كانوا صائمين أو يستعدون لصوم شهر رمضان المبارك 2021 الذي يفصلنا عنه أيام قليلة.

موعد آذان المغرب اليوم

تزايدت العمليات البحثية عن موعد آذان المغرب اليوم في القاهرة، حيث يرفع الآذان في المساجد الساعة 6:13 م، أما موعد آذان المغرب في الإسكندرية يرفع الساعة 6:18 م، يعلو آذان المغرب في الإسماعيلية الساعة 6:10 م، أما في شرم الشيخ يكون موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 6:01 م.

موعد صلاة المغرب في العواصم العربية اليوم

يهتم العديد من المواطنين بمواقيت الصلاة في العواصم العربية، وبمقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية في مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت.

يعلو آذان المغرب في مكة الساعة 6:38 م، أما في المدينة المنورة موعد صلاة المغرب يكون في تمام الساعة 6:41 م، وفي الرياض ميعاد صلاة المغرب 6:12 مساءًا، يرفع آذان صلاة المغرب في العاصمة الأردنية عمان في تمام الساعة 5:59 مساءًا.

أما عن العاصمة الإماراتية أبو ظبي توقيت صلاة المغرب 6:38 مساءًا، أما عن صلاة المغرب بالعاصمة المغربية الرباط يعلو آذان المغرب في تمام الساعة 6:48 م، ويرتفع آذان المغرب في الكويت تمام الساعة 6:06 م.

الجدير بالذكر، أن موعد صلاة المغرب يختلف من محافظة إلى الآخرى، وكذلك العواصم العربية المختلفة التي يحرص مواطنيها على البحث عن مواعيد الصلاة وخاصة صلاة المغرب والفجر مع اقتراب شهر رمضان المبارك .