/625142/عضو-لجنة-الزمالك-يفجر-مفاجأة-عن-مشكلة-مباراة-الأهلي

كشف إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التي تدير نادي الزمالك المكلفة بإدارة نادى الزمالك، عن مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والفارس الأبيض والتي أحتسب الإتحاد المصري لكرة السلة نتيجة اللقاء لصالح القلعة الحمراء مؤكدا على ثقته في إعادة المواجهة أو إحتساب أبناء ميت عقبة فائزين.

وأكد إبراهيم عبد الله عضو لجنة الزمالك في تصريحات إذاعية: " سبب إشتعال الإزمة خلال مباريات كرة السلة ومنها المباراة الأخيرة هو عدم الالتزام باللوائح من البداية من خلال حكام ومراقبى مباريات كرة السلة بمنع الحضور الجماهيرى ".

وأضاف عضو اللجنة: " وافق الزمالك على حضور قائدي و جمهور الأهلي خلال اللقاء الأول في صالة عبدالله الفيصل، على أن تصبح المعاملة بالمثل في صالة الزمالك، تم ذلك من خلا إجتماع جنتلمان بين مسئولي الناديين".

وواصل عضو اللجنة الثلاثية للزمالك: " طلبنا تأجل المباراة أمام الأهلي في شكوى تقدمنا بها للجنة الأولمبية ، ولكننا ننتظر قرار الطعن بعد النظر فيه من جانب المختصين".

وأضاف عبدالله: " المنطق يوضح أننا سناخذ حقوقنا بالقانون واللوائحو هو الأمر الذي سنعمل عليه خلال الأيام القادمة، ولن ننسحب من الدوري مثلما تردد خلال الساعات الماضية، واؤكد أن المباراة إما أن تعاد من جديد أو يحتسب الفارس الأبيض فائزا بالمباراة" .

يذكر أن اتحاد كرة السلة قرر احتساب فوز الأهلى على الزمالك المبارة التى تم إلغاؤها أمس بسبب حضور الجماهيرى، كما تقرر تغريم الزمالك 30 ألف جنيه ونقل مباراة خارج أرضه.

اتحاد السلة يعاقب الزمالك بعد مباراة الأهلي

وتسبب توااجد الجماهير داخل صالة المباراة بين الأهلي و الزمالك في إلغاء المباراة بسبب ، مما أدي لاعتراض مسئولي الأهلي بتواجد البعض منهم، ومن بينهم محمود عبد الرازق شيكابالا، ليرفض المارد الأحمر لعب المباراة، وتقرر إدارة الزمالك عدم خروج اللاعبين من الصالة، وبناء عليه قرر الاتحاد المصري لكرة السلة إعتبار الزمالك خاسرا لهذه المباراة، واحتسابها لصالح النادي الأهلي بسبب عدم تنفيذ اللوائح.

هذا بجانب آخري تم توقيعها على نادي الزمالك، تعرف عليها منها: اعتبار النادي الأهلي فائزا وهزيمة نادي الزمالك، مع وقيع غرامة مالية قدرها 30 ألف جنية على الفارس الأبيض.