/625144/مي-رشدي-تطالب-بتحديد-أولويات-استراتيجية-الاستثمار-في-افريقيا

طالبت النائبة مي رشدي عضو مجلس النواب وعضو لجنه الاسكان والتعمير بمجلس النواب بوضع استراتيجية واضحه لتحسن من تنشيط حركة التصدير بقطاع المقاولات لقارة إفريقيا خاصة أن السوق الافريقي مفتوح لدول أخري علي مستوي المقاولات والاستثمار .

واكدت النائبة مي رشدي أن الاستراتيجية في التسويق التي ستوضع ستكون هي القاطرة التي ستدفع كل الجهات في الاستثمار في افريقيا وستكون شاملة لكل الشركات وليست مقتصرة علي الشركات الكبري فقط مؤكده علي انه يجب تحديد أولويات الدولة المصرية في الاستثمار في افريقيا وخاصة الدولة التي تستهدفها في الاستثمار .

وطالبت عضو لجنه الاسكان بالبرلمان علي ضرورة وجود دعم معلوماتي كافي لكل الدول التي سنستهدفها في الاستثمار من كافة الجوانب من القوانين المتعلقة بالدول الإفريقية من حماية الاستثمار ووضع الخطه الاستثمارية لكل دولة عن طريق قطاع الاستشارات الذي بدورة سيكون اهم اداه للمستثمر المصري والشركات في خوض الاستثمار الافريقي مع وجوب وجود شركات تأمين مخاطر عدم الدفع واختيار الدول التي تكون تكلفة التأمين فيها منخفضة .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس عماد حمودة لمناقشة سبل دعم وتنشيط حركة التصدير بقطاع المقاولات لقارة إفريقيا