/625145/مؤسسة-يوسف-حسن-رشدان-للأعمال-الخيرية-تعلن-التكفل-بخمسة-آلاف-أسرة-في-شهر-رمضان

كشف المهندس يوسف رشدان رئيس مجلس إدارة مؤسسة يوسف حسن رشدان للأعمال الخيرية و الرئيس التنفيذى لمجموعة رشدان للعمارة عن خطة المؤسسة في شهر رمضان الكريم معلنا التكفل بخمسة آلاف أسرة خلال شهر رمضان الكريم من محدودي الدخل بحى مصر الجديدة والأحياء المجاورة.

توزيع 5000 كرتونة رمضانية

وقال إن المؤسسة سوف تقوم بتوزيع 5000 كرتونة رمضانية تحتوي على مستلزمات الشهر الكريم على الأسر الأكثر احتياجًا في حي مصر الجديدة والأحياء المجاورة، وأيضًا على 25 دار من دور الأيتام والاحتياجات الخاصة ودور المسنين مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تبذلها المؤسسة للمشاركة المجتمعية ضمن الجدول السنوي الذي يتضمن مستلزمات رمضان وعيد الأضحى والمولد النبوي، والموسم الشتوي.

وأكد أن المؤسسة حددت معايير اختيار الأسر التى يتم التوزيع عليها بحيث تكون الأولوية لحالات التضرر من أزمة كورونا والعمالة غير المنتظمة والأرامل والأيتام والأسر التى يعولها شخص مصاب بمرض خطير أو من الأشخاص ذوى الإعاقة ولا يستطيع كسب قوت يومه أو أصحاب الدخول الضعيفة.

وأشار رشدان إلى أن المؤسسة حرصت على أن تغطى خريطة توزيع كرتونة رمضان التى تكفى الأسرة لمدة شهر كل شياخات ومناطق مصر الجديدة بحيث تصل الكرتونة إلى الأشد احتياجا و يتم ذلك عبر شبكة من فريق عمل المؤسسة المنتشر فى مصر الجديدة وبإشراف مباشر من مديريات التضامن الاجتماعي بالحى ومحافظة القاهرة.

أوضح أن توزيع كرتونة رمضان من المواد الغذائية على غير القادرين نشاط موسمى خيرى بدأته المجموعة قبل سنوات من الآن وتحرص على تنفيذه سنويًا بهدف مد الأسر الأكثر احتياجًا باحتياجاتها الغذائية بحيث تستقبل الشهر الكريم بدون عوز أو حاجة.

مساندة خطة الرئيس السيسى للنهوض بالدولة

وأكد رشدان أن المؤسسة سوف تدعم وتشارك فى كل المبادرات الحكومية و غير الحكومية التى تستهدف دعم الفقراء ومساندة خطة الرئيس السيسى للنهوض بالبلاد مشيرا إلى أهمية مشاركة شركات القطاع الخاص فى تطوير المجتمع المدنى، والمساهمة فى تنفيذ برامج التنمية المستدامة، والعمل على تشجيع ريادة الأعمال، والاهتمام بالمسئولية الاجتماعية، وطرح العديد من المبادرات اللازمة للنهوض بالبيئة المحيطة، والمساهمة فى تنمية المجتمع، والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجاً، الأمر الذى يعمل على تحقيق استقرار وتنمية المجتمع خلال المرحلة المقبلة.