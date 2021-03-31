محمد عمارة: تنسيقية شباب الأحزاب انعكاسًا لحرص القيادة السياسية على جعل أصواتنا مسموعة «فيديو»

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عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يرحب بأعضاء الحزب الشيوعى

بدأ عضو مجلس الشيوخ، محمد عمارة، حديثه بالترحيب برئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني، قائلًا:” نرحب بالسادة أعضاء الحزب الشيوعي الصيني، والسيدات والسادة الحضور، لكم مني كل التقدير والاحترام، والسلام عليكم من أرض الكنانة جمهورية مصر العربية”.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، محمد عمارة:” أود أن أعرب عن سعادتي لمشاركتي في هذا المحفل العظيم، حيث نلتقي ونتحاور ونتبادل الرؤى من أجل أن يثري كلًا منا فكر الآخر، فجسور التواصل والعلاقات التاريخية بين الشعبين المصرى والصيني ممتدة ووطيدة”.

محمد عمارة: نحن أصحاب حضارة

وأضاف النائب محمد عمارة خلال كلمته:” نحن أصحاب حضارات تاريخية تدعونا جميعا للعمل بكل جهد لاستمرار مسيرة العطاء الحضارية، من أجل مستقبل أفضل لأولادنا وأحفادنا”.

واستكمل عضو مجلس الشيوخ،، محمد عمار:” بالنيابة عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أود أن أهنئ الحزب الشيوعي الصيني بمرور مائة عام على تأسيس الحزب الشيوعي الصيني والذكرى ال ٦٥ لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، وأتشرف بأن ألقي على حضراتكم، اليوم، كلمة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، تلك المنصة الحوارية بين الشباب من مختلف التيارات السياسية الجامعة ل 27 حزب سياسي وأكثر من ٤٠سياسي مستقل مٍن مًن لهم إسهامات سياسية بارزة.

وأكد النائب محمد عمارة، على أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد خرجت من رحم مؤتمرات ومنتديات الشباب، ومثلت إنعكاسًا حقيقيًا للإرادة السياسية وحرص القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجعل أصوات الشباب مسموعة وحاضرة في مراحل صنع القرار ومراحل تنفيذه.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، محمد عمارة، على أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اهتمت بالتأهيل والتدريب قبل التمكين، فكان نتاج هذا الجهد والاهتمام زملاء لنا ممثليين في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية مُسلحين بالعلم والمعرفة، ومُدربيين على أحدث الأساليب البحثية والمنهجية، وتكمن عبقرية تلك التدريبات فى ذاتية التدريب مع الاستعانة بخبراء في العديد من المجالات المختلفة، والتي أفخربأنني أحد مخرجات تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين في السلطة التشريعة كنائبا منتخبا بمجلس الشيوخ المصري.

واستطرد عضو مجلس الشيوخ، قائلًا:” نؤمن في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن الشباب هم عماد الأمم وصانيعها ومن هذا المنطلق وضعنا العديد من البرامج التي تضمن تلبية الإحتياجات الشبابية، وذلك طبقا للتشريح العمري والديموغرافي والجغرافي، لأننا نؤمن بأن تنمية الناس بالناس وللناس ونعتمد على مد جسور التواصل مع الشباب وحسن التأهيل والتدريب النفسي والسياسي والمهني، والتأكيد على الهوية الوطنية ورفع كفاءة الوعي سواء الفكري أو الإليكتروني، لدى شبابنا الذين برهنوا على أنهم على قدر المسئولية، وذلك في أصعب الأوقات فجائحة كوفيد 19 قد أفرزت من يتكلم ومن يفعل ونحن نفتخر بأننا قد فعلنا ومن هنا كان شعارنا المستحدث سياسة بمفهوم جديد.

وأختتم عضو مجلس الشيوخ، محمد عمارة:” السيدات والسادة أختتم كلمتي بأن التنمية الحقيقية للدولة والتي من أهم ركائزها هو الشباب ,وحسن إعداده والإهتمام به يخلق دولة ديناميكية قادرة على مواجهة المخاطر والتحديات فلكم مني كل التحية والتقديروالإحترام وتحية خاصة من القلب لشعب الصين العظيم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.