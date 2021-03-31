وزير الدولة للإنتاج الحربى ناعيا الجنزورى: تفانى فى خدمة شعبه ووطنه

جدة - نرمين السيد - نعى المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الذى وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز الـ88 عامًا.





وجاء فى بيان وزارة الدولة للإنتاج الحربى: "وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ". وأضاف البيان: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يتقدم المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى بخالص التعازى والمواساة فى وفاة المغفور له بأذن الله الدكتور كمال الجنزورى رئيس وزراء مصر الأسبق الذى أحب وطنه وتحمل المسؤولية فى أحلك الظروف وتفانى فى خدمة شعبه ووطنه، سائلاً المولى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".

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