الأنبا مرقس يرسم 65 شماسا بكنيسة العذراء والأنبا رويس

جدة - نرمين السيد - ورسم الأنبا مرقس، 65 شماسًا برتبة ابصلتس (مرتل)، وأيضا تدشين أوانى جديده للخدمة بالمذبح. وألقى الأنبا مرقس، عظة روحية لشعب الكنيسة وشارك فى صلوات القداس الإلهى كل الآباء الكهنة بالكنيسة. جاء ذلك مع تطبيق كامل للإجراءات والشروط الاحترازية.

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