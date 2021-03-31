لشراء قطن الإكثار.. عقد اتفاق بين الزراعة والوطنية للتنمية الصناعية

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد اتفاق بشأن التعاقد على شراء قطن الإكثار بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.





ووقع عقد الاتفاق كامل عبدالرحمن هلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية، والدكتور عباس عبدالحى الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة. وقال وزير الزراعة: "يهدف هذا العقد إلى تحقيق التعاون المباشر والوثيق والعمل المثمر بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ممثلا فى الشركة الوطنية للتطوير والتنمية الصناعية، فى المجالات المرتبطة بالابتكار ونقل التكنولوجيا؛ بغرض تطوير الأداء والكفاءات للطرفين، فيما يخص تعظيم الاستفادة فى مجال صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من تصنيع القطن المصرى، لزيادة القيمة المضافة من القطن، عن طريق إمداد الشركة بالمادة الخام منه، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى، وتحقيق سعر مجزٍ للمزارع، الأمر الذى يؤدى إلى توفير فرص عمل عديدة، سواء فى الزراعة، أو فى الحليج، أو التجارة وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وهى من الصناعات كثيفة العمالة". وبموجب عقد الاتفاق، ستقوم الشركة بالتعاقد على شراء الأصناف المتفق عليها من القطن المصرى، طبقا للخطة الصنفية التى تنفذها وزارة الزراعة لموسم 2021، وتشمل جيزة 95، وجيزة 94، وجيزة 97، وجيزة 86، وجيزة 96، وجيزة 45، بالأسعار المتفق عليها، على أن يتم حليج الأقطان فى المحالج التى تحددها وزارة الزراعة.

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