وزير الخارجية ينعى كمال الجنزورى: خدم مصر وشعبها

جدة - نرمين السيد - قال بيان الخارجية: وإذ يتقدم وزير الخارجية سامح شكرى وسائر أعضاء الوزارة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد، ليدعون المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الراحل برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جناته. رحم الله فقيد مصر الذى لم يتوانَ يومًا عن أداء واجبه الوطنى بتفانٍ وتجرد، خلال مسيرته المهنية الحافلة التى امتدت لعقود، أبلى خلالها جهودًا متواصلة وصادقة، برهنت عليها إسهاماته الجليلة فى خدمة مصر وشعبها.

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