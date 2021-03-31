محلية النواب تنتقد اختلاف بيانات منظومة الإعلانات للطرق فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - فتحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، ملف إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التى تقع تحت ولاية الوحدات المحلية، من خلال التطوير المؤسسى الشامل لهذا القطاع مستهدفا فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع.





واستعرض محمود فوزى سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة، تفاصيل حصيلة الإعلانات بالمحافظة، موضحا أن المنظومة لديهم تعتمد على 4 محاور، مجلس إدارة للاعلانات برئاسة المحافظ، ولجنة فنية للاعلانات وتٌعنى بالتحصيل وتنفيذ توصيات مجلس الإدارة، ولجنة للمعاينات وهناك لائحة موضوعه بالمحافظة تنظيم مسألة الإعلانات كاملة سواء فيما يتعلق بالمساحات والرسوم والتجديد، موضحا أن إيرادات الإعلانات تصب فى صالح حساب صندوق الخدمات فى المحافظة.

وقال فوزى، إن الإيرادات المحصلة بلغت خلال عام 2018 - 2019 نحو 164.6مليون جنية، وبلغ المحصل خلال العام 2019 - 2020 نحو 155.7مليون جنية، ووصل المحصل للعام 20- 21 حتى 28 من شهر فبراير الجارى بلغ نحو 119.7 مليون جنيه.

وهنا أبدى النائب أحمد السجينى تعجبه من اختلاف الأرقام التى استعرضها ممثل محافظة الجيزة عما ورد إليه من وزارة التنمية المحلية، مشيراً إلى أن هذه الإشكالية ظهرت سابقا فى ملفى "النظافة والمواقف" داعيا إلى ضرورة التدقيق فى البيانات.

وقال السجينى، "اتفهم ذلك إذا كانت وزارة التنمية المحلية حصلت على بياناتها من جهة أخرى، لكن المصدر واحد وهو محافظة الجيزة".

وعاد محمود فوزى، موضحا أن المحصل من واجهات المحلات بمحافظة الجيزة متوسط 24 مليون جنيه سنويا.

من جانبه، أوضح المستشار محمد ممدوح، ممثل وزارة التنمية المحلية، إن الإعلانات عبارة عن حلقة فى صندوق الخدمات والتنمية المنشأ بموجب الإدارة المحلية ويعنى الصندوق بمجموعة من المشاريع ومنها منظومة الاعلانات، مشيراً إلى أن الكتاب الوزير التنمية المحلية فى نهاية عام 2018 بموجب منظومة الاعلانات التى وضعتها محافظة القاهرة وتم تعميمها على جميع محافظات الجمهورية بدأ جنى ثماره فى أواخر العام المالى 2019 - 2020