وزير الخارجية الأردنى: أمن مصر المائى جزء من الأمن القومى العربى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، أكد الصفدى على أهمية التوصل لحل تفاوضى لقضية سد النهضة يحفظ حقوق جميع الأطراف. ولفت الصفدى خلال محادثات مع نظيره سامح شكرى، إلى ضرورة عدم اتخاذ أى خطوات لا تراعى حقوق جميع الأطراف فى مياه النيل، وعدم ملء السد خارج اتفاق عادل على أساس القانون الدولى.

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