حماة الوطن ينعى كمال الجنزورى: وزير الفقراء

جدة - نرمين السيد - نعى حزب حماة الوطن بخالص الحزن والأسى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، الذى انتقل إلى الرفيق الأعلى داعياً الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وعظيم مغفرته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.





وأعرب الحزب عن تقديره للدور الوطنى الذى ساهم به الدكتور كمال الجنزورى خلال سنوات عمله الحكومى الطويلة ولقب بوزير الفقراء لما ظهر منه فى وقت رئاسته الوزراء وعمله الذى اختص برعاية محدودى الدخل.

واضاف الحزب أن الجنزورى هو صاحب فكرة الخطة العشرينية التى بدأت فى 1983 وانتهت عام 2003 وخلال رئاسته للوزراء، بدأ عدة مشاريع ضخمة بهدف تسيير عجلة الإنتاج والزراعة والتوسع بعيداً عن منطقة وادى النيل المزدحمة، من ضمنها مشروع مفيض توشكى، وشرق العوينات، وتوصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام، ومشروع غرب خليج السويس.

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