صور.. جامعة القاهرة: دعم كامل لخطوات الدولة فى قضية سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وبدأ مجلس جامعة القاهرة جلسته بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث تصادم قطارى سوهاج، وأعرب المجلس عن خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث مع أصدق التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وثمن مجلس جامعة القاهرة، جهود هيئة قناة السويس تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى التعامل مع أزمة السفينة البنمية الجانحة، موجها المجلس الشكر لكل الأيادى المصرية المشاركة فى إنجاح عملية تعويم السفينة وعودة حركة السفن فى الممر الملاحى بصورة طبيعية مرة أخرى.

وعبر مجلس جامعة القاهرة، عن دعمه لخطوات الدولة المصرية فى قضية سد النهضة وعدم المساس أو التفريط فى أى نقطة مياه، ووقوفه كاملا مع الاختيار الاستراتيجى الذى سوف تتخذه الدولة لحماية المصالح القومية.



وهنأ مجلس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بمناسبة اختياره عضوًا بالمجلس العلمى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

واستعرض المجلس، تفوق الجامعة وتقدم ترتيبها فى تصنيف QS البريطانى للتخصصات لعام 2021 فى 5 تخصصات رئيسة و21 تخصصًا فرعيًا ليتطور ترتيب الجامعة ككل عالميًا وتصبح ضمن أول 340 جامعة عالمية، متصدرة بذلك الجامعات المصرية.

ووجه الدكتور محمد عثمان الخشت، الشكر لعمداء الكليات على انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول بنجاح، وإجرائها إلكترونيًا فى 8 كليات لطلاب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، والإلتزام بخطة الجامعة فى تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما وجه الدكتور الخشت، بالإلتزام الكامل باستراتيجية الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، إذ سيتم حضور الفرق الدراسية فى الكليات بالتبادل، وستكون الدراسة لطلاب الكليات النظرية مقسمة بنسبة 50% حضور مقابل 50% محاضرات عن بُعد، ولطلاب الكليات العملية نسبة 60% حضور مقابل 40% محاضرات عن بُعد، مع المرونة فى التعامل مع هذه النسبة عند التطبيق طبقًا لظروف كل كلية وسعة قاعاتها ومعاملها وبما لا يخل بالاجراءات الاحترازية؛ ومراعاة ألا تزيد كثافة الطلاب فى المدرجات عن 50% من طاقتها الاستيعابية.

كما وجه الدكتور الخشت عمداء الكليات والمعاهد بتطبيق خطة نظام التعليم المدمج والهجين، بنسب الحضور المقررة، واتخاذ كل مايلزم لضمان سلامة منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها.

ووافق المجلس، على استحداث برامج دراسية بالكليات منها، دبلوم مهنى متخصص فى الأنثربولوجيا الأثرية بنظام التعليم المدمج بين كليتى الدراسات الأفريقية العليا والآثار، كما وافق المجلس على اللائحة المستحدثة للدبلوم المهنى "التكنولوجيا الجنائية وعلوم مسرح الجريمة" بكلية العلوم.



ووافق مجلس جامعة القاهرة، على خطة البرنامج التدريبى لتأهيل المرشحين لوظيفة عميد كلية أو معهد؛ على أن تشمل مجالات البرنامج التدريبي، التخطيط الاستراتيجي، والتنمية الذاتية، والتنمية المهنية، وتنمية القدرات الجامعية، والجوانب القانونية، والمجالات المالية والإدارية، والسلوك الوظيفي، وجامعات الجيل الثالث.

ووافق المجلس على تكليف كلية الهندسة لوضع الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية والاشتراك فى المراجعة الفنية لتراخيص البناء بالمدن.

ووافق مجلس جامعة القاهرة على تخفيض 50% من المصروفات الدراسية ببرامج الدراسات العليا بكليات جامعة القاهرة، لكل الدارسين الموجهين بخطاب رسمى من وزارة الأوقاف فى إطار التعاون المستمر بين الجامعة والوزارة فى تدريب الأئمة والواعظات.