وزير الأوقاف يعتمد النسخة النهائية من كتاب «حوار الأديان والثقافات»

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الأوقاف، فى بيان له اليوم الأربعاء، إنه خلاصة نخبة من الأبحاث العلمية المتميزة المقدمة للمؤتمر الدولى الحادى والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذى عقد بالقاهرة تحت عنوان: "حوار الأديان والثقافات".

وأضاف أن هذا الكتاب يؤكد أن الحوار ضرورة لبناء جسور التفاهم والتقارب بين الأمم والشعوب، إذ يقول الحق سبحانه وتعالى: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا".

ويعمل المتاب على نشر وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش السلمى بين البشر، واعتماد لغة الحوار بديلاً للصدام والاحتراب.. ويؤكد أهمية احترام الخصوصيات الدينية والثقافية للأمم والشعوب والمجتمعات، فالهدف من الحوار بين الثقافات ليس محاولة تغيير ثقافة الآخرين بالقوة أو هيمنة ثقافة على باقى الثقافات بالقهر، ولكن أن نصبح أكثر فهمًا ومعرفة واحترامًا لثقافاتنا المتنوعة.