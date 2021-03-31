القوي العاملة تحذر وتنفي ما نشر علي المواقع المزيفة بشأن منحة ...

حذرت ونفت وزارة القوي العاملة من جديد من أساليب النصب التي يديرها بعض الأشخاص، باسم الوزارة على صفحات التواصل الاجتماعي ، والمواقع الإلكترونية المزيفة فيما يتعلق بصرف 500 جنيه كمساعدة لكل مواطن.
وتهيب الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي بيانات تنشر على هذه المواقع والصفحات الوهمية والتي تقوم بنشر بعض البيانات والأخبار المغلوطة والتي لا تمس الحقيقة بصلة، ، وأن الوزارة تنشر بياناتها الرسمية من خلال موقع الوزارة وصفحتها الرسمية.
وتؤكد وزارة القوي العاملة أنه لديها صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي " facebook" تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية " وتحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، ، فضلا عن موقع الوزارة الرسمي www.manpower.gov.eg .
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