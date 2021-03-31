وزارة الخارجية تنعى الدكتور كمال الجنزوري

تنعى وزارة الخارجية ببالغ الأسى وعميق الحزن الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق والذي وافته المنية صباح اليوم.
وإذ يتقدم وزير الخارجية سامح شكري وسائر أعضاء الوزارة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، ليدعون المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الراحل برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جناته.
رحم الله فقيد مصر الذي لم يتوانَ يومًا عن أداء واجبه الوطني بتفانٍ وتجرد، خلال مسيرته المهنية الحافلة التي امتدت لعقود، أبلى خلالها جهودًا متواصلة وصادقة، برهنت عليها إسهاماته الجليلة في خدمة مصر وشعبها.
إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.
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