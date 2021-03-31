الهجرة تصدر العدد السابع والعشرين من مجلة ”مصر معاك” مارس 2021

تُصدر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد السابع والعشرين من مجلة "مصر معاك"، متضمنة مهمة الأيام السبعة في قناة السويس ونجاح رجال القناة في تعويم السفينة الجانحة "إيفيرجيفن"، وإعادة حركة الملاحة البحرية.
كما تواصل المجلة عرض أبرز إنجازات الدولة المصرية؛ إذ تحمل صفحاتها ما تريد معرفته من معلومات عن حزمة القوانين التي تناصر المرأة المصرية ودعم القيادة السياسية لها.
تقرأون في هذا العدد أيضًا، إشادة وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، بجهود المرأة المصرية ومستجدات مبادرة «مصرية بـ100 راجل».
كما يضم العدد صورا حية من جولة داخل منطقة الواحات البحرية لدعم منتجي التمور وما تمتاز به من جودة فائقة.
المجلة متاحة باللغة العربية عبر الرابط التالي: https://bit.ly/31wM3zX
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