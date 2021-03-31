وزيرة التضامن الاجتماعي تنعي الدكتور كمال الجنزوري

تتقدم السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله الدكتور / كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق الذي أخلص لوطنه وتحمل المسئولية في أصعب الظروف، وعمل جاهدًا لخدمة وطنه وشعبه.. رحم الله الفقيد الكبير وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان.

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