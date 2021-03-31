أبو العينين يستقبل النائب الأول لرئيس برلمان مالاوي

أكد وكيل مجلس النواب النائب محمد أبوالعينين، أن مصر منذ 6 سنوات أخذت العزم على بناء الجمهورية الثانية، والتي تتمثل وتعني الكثير للشعب المصري ولا يٌخفى على أحد مجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ودور مصر في أفريقيا.

وأشار وكيل النواب، إلى أن معالم الجمهورية الثانية بدأت تظهر ببناء عواصم جديدة في 27 محافظة بتكنولوجيا وبنية تحتيه بجانب الانجاز الاعظم في بناء العاصمة الإدارية الجديدة فهي العاصمة الخضراء التكنولوجية وستكون بمثابة انطلاقه للجمهورية الجديدة وما تحقق في 6 أعوام يتحقق في وقت لا يقل عن 25 عام وهي خبرة لكل افريقيا تستعين بها. جاء ذلك علي هامش استقبال وكيل مجلس النواب النائب الأول لرئيس برلمان مالاوي والوفد المرافق له، وذلك بمقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء.

ورحب أبوالعينين بضيف مصر، مشيرًا إلى أن التعاون والثنائي بين مصر وأفريقيا، جزء أصيل من إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن مصر حققت إنجازًا تاريخيًا، بعد أن تم تعويم السفينة الجانحة، في قناة السويس، شريان التجارة العالمية.