مايا مرسي تشهد افتتاح وحدة الاستجابة الطبية للمعنفات بطب أسيوط

شهدت رئيسة المجلس القومى للمرأة د.مايا مرسي، اليوم الأربعاء 31 مارس، افتتاح وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع المعنفات بكلية الطب جامعة أسيوط بحضور رئيس جامعة أسيوط د.طارق الجمال، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر د.جيرمين حداد، وذلك عبر الفيديو كونفرانس.

استهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بتقديم الشكر إلى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والقيادات الجامعية على جهودهم في إنشاء وحدة الإستجابة الطبية للمعنفات وسط مجموعة من الخدمات الأخرى داخل كلية الطب باسيوط .

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بافتتاح وحدة الاستجابة للمعنفات فى الصعيد مؤكدة أن المرأة تحتاج إلى تلك الأماكن التى تقدم الخدمات و الرعاية الصحية والنفسية لها

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بتواجد الوحدة داخل مستشفى النساء والولادة بالكلية التى تقدم كافة الخدمات الصحية للمرأة و تتردد عليها المرأة فى أغلب الأوقات مؤكدة أن السيدات سيكن أكثر اطمئناناً من خلال التعامل مع طبيب يدرك ما تشتكيه و يستطيع تقديم لها الخدمات الصحية والنفسية .

كما تقدمت رئيسة المجلس القومي للمرأة بخالص الشكر والتقدير إلى الجيش الابيض لما بذله من جهود وفقدوا أرواحهم لتقديم الخدمات الطبية المتميزة خلال جائحة كورونا للحفاظ على أمن وسلامة الوطن .

فيما أكد الدكتور طارق الجمال أن إنشاء الوحدة يأتي في إطار اهتمام الجامعة بالناحية الاجتماعية والتصدى لجميع اشكال العنف ضد المرأة والفتاة بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية والنفسية .

وأشاد الدكتور طارق الجمال بدور المجلس القومى للمرأة و صندوق الأمم المتحدة للسكان فى إنشاء الوحدة وتقديم كافة سبل التعاون والخدمات لاكتمال إنشاء الوحدة .

وعبرت جيرمين حداد عن سعادتها بإنشاء وحدة متكاملة والاهتمام بوضع خطة عمل لتعظيم تستطيع وتقديم الاستجابة الطبية للتعامل مع حالات العنف بكافة أشكاله داخل الصعيد وتقديم الخدمات المتكاملة للمرأة المعنفة .