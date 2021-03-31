انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس وزراء مصر الأسبق كمال الجنزوري في ذمة الله والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - توفي صباح اليوم رئيس وزراء مصر الأسبق، الدكتور كمال الجنزوري بعد صراع مع المرض، وذلك في مستشفي القوات المسلحة بالتجمع الخامس في محافظة القاهرة .

أطلقت عليه وسائل الأعلام المصرية وقت توليه رئاسة الوزراء وزير الغلابة، لما بذله وأظهره من قرارات كانت تصب في مصلحة فئة محدودي الدخل والفقراء على حد سواء، ورعايته لهم والاهتمام بهم .

السيرة الذاتية للدكتور الراحل كمال الجنزوري

ولد الجنزوري في محافظة المنوفية في 12 من يناير 1933 وحصل على الدكتوراه من جامعة ميشلين الأمريكية وذلك في تخصص الاقتصاد، تولي منصب المحافظ مرتين الأولي كان محافظ للوادي الجديد ثم محافظ لمحافظة لبني سويف، قبل إدارته معهد التخطيط القومي ثم بعد ذلك أصبح وزيرا للتخطيط، ثم نائب رئيس مجلس الوزراء.

شغل الدكتور كمال الجنزوري منصب رئيس وزراء مصر في الفترة من عام 1996 حتي العام 1999 ثم تم تكليفه لرئاسة مجلس وزراء وتشكيل الحكومة المصرية وذلك في 25 نوفمبر 2011، وهو صاحب الفضل في فكرة الخطة العشرينية التي قد بدأت في عام 1983، ثم تم انتهائها في عام 2003، دخلت مصر بعدها ثلاث خطط خمسية سميت بمرحلة الانطلاق .

كما تم في عهده إصدار العديد من القوانين المهمة للمواطن المصري مثل قانون الإيجار الجديد، أما على الصعيد الدولي كان له الفضل في تحسين مصر بعلاقتها بكلا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أيضًا.

كما كان له السبق في العديد من المشاريع الضخمة بهدف تيسير وتسهيل عجلة التنمية والإنتاج الزراعي بعيدا عن منطقة وادي النيل، نذكر منها مشروع “وادي توشكى” الذي محله جنوب مصر وشرق العوينات، وتوصيل المياه إلي سيناء عبر ترعة السلام في مشروع غرب خليج السويس، في مجال المواصلات شهد مد الخط الثاني لمترو الأنفاق وذلك بين شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية و المنيب بمحافظة الجيزة مرورا بمحافظة القاهرة وذلك بهدف التقليل من الازدحام والتكدس المروري، في محافظات القاهرة الكبري.