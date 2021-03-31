تصدوا معنا.. البرنامج القومى لمواجهة الشائعات يجوب 11 محافظة بــ70مدربا

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى، فعاليات المرحلة الأولى من البرنامج القومى لمواجهة الشائعات تحت شعار "تصدوا معنا" فى 11 محافظة "القاهرة، الإسكندرية، الغربية، الشرقية، المنيا، سوهاج، أسيوط، الودى الجديد، بورسعيد، السويس، مطروح" بمشاركة 70 مدربا خريجى البرنامج القومى لمواجهة الشائعات الذى أطلقته الوزارة فبراير 2020 لإعداد مدربى مواجهة الشائعات.





وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن استراتيجية البرنامج إنطلقت فى إطار الدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للشباب المصرى بالتصدى للتحديات التى تواجه الدولة المصرية سواءً فى الداخل أو الخارج بما يتضمنه ذلك من مواجهة الشائعات، والأخبار المغلوطة، والحث على نشر مزيد من الوعى بالقضايا المعاصرة، وإعداد جيل قادر من النشء الشباب على مواجهة الشائعات، مشيرا إلى الدور المحورى للنشء والشباب على تحمل المسؤولية الوطنية باعتبارها السلاح الحقيقى فى مواجهة الشائعات والقضاء عليها.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، بأن البرنامج خلال مرحلته الأولى ساهم كثيرا فى إثراء بنية معلوماتية قيمة للمشاركين ،النشء المرحلة العمرية من "12 - 18 سنة"، الشباب المرحلة العمرية من "18 – 45"، تدريب 1.415 مشاركا داخل 96 قاعة تدريبية فى مراكز الشباب والمنتديات الشبابية، بواقع 550 ساعة تدريبية، الوصول الى 75 مبادرة نتاج المرحلة الأولى من البرنامج.

وأشار وزير الشباب والرياضة ،بأن البرنامج يتناول ويناقش عدة حقائب تدريبية أبرزها التعرف على مفهوم الشائعات وكيفية التمييز بينها وبين الحقائق والأخبار الصحيحة ،تصنيف الشائعات وبيان تأثيرها على الفرد والمجتمع ،اقتراح عدد من الإجراءات والمبادرات لمواجهة الشائعات، استخدام الأساليب والتقنيات الإلكترونية الحديثة خلال فعاليات التدريب.

ولفت صبحى إلى أن البرنامج يستهدف حشد الجهود الشبابية والمجتمعية للحفاظ على الدولة الوطنية المصرية، والاصطفاف حول السياسات والمواقف التى تتخذها داخليًا وخارجيًا، وتعميق سياسات بناء الإنسان المصرى فى كل المجالات من خلال مجموعة متكاملة من الأنشطة التى يتم تنفيذها على مواقع التواصل الاجتماعى، وفى التجمعات الشبابية والرياضية المختلفة.