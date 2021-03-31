الأعلى للإعلام: تأجيل جلسة وزير التموين الحوارية

جدة - نرمين السيد - أرجأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الجلسة الحوارية المفتوحة التى كان من المقرر عقدها الخميس 1 أبريل، بحضور على المصيلحى وزير التموين، وكبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين.





ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد للجلسة خلال الساعات المقبلة. وكان من المقرر خلال الجلسة الحوارية أن يتحدث الوزير عن استراتيجية الوزارة فى ظل جائحة كورونا ومدى توافر السلع الاستراتيجية وجود مخزون لها وكذلك دور الوزارة فى رمضان والتخفيضات التى ستقدمها لخدمة المواطنين.

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