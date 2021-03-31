جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، العدد السابع والعشرين من مجلة "مصر معاك"، متضمنة مهمة الأيام السبعة فى قناة السويس ونجاح رجال القناة فى تعويم السفينة الجانحة "إيفيرجيفن"، وإعادة حركة الملاحة البحرية.





وتواصل المجلة، عرض أبرز إنجازات الدولة المصرية، إذ تحمل صفحاتها ما تريد معرفته من معلومات عن حزمة القوانين التى تناصر المرأة المصرية ودعم القيادة السياسية لها. وتناول العدد إشادة وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، بجهود المرأة المصرية ومستجدات مبادرة «مصرية بـ100 راجل»، كما يضم العدد صورا حية من جولة داخل منطقة الواحات البحرية لدعم منتجى التمور وما تمتاز به من جودة فائقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يتصدرها تعويم السفينة الجانحة.. الهجرة تصدر العدد الـ27 من مجلة مصر معاك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.