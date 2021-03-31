صور.. استعدادات مسجد المشير بالتجمع لجنازة الدكتور كمال الجنزورى

جدة - نرمين السيد - وتوفى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس وزراء مصر الأسبق، اليوم الأربعاء 31 مارس 2021 بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 88 عاما.

ولد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس وزراء مصر الأسبق، بمركز الباجور بمحافظة المنوفية فى 12 يناير 1933، وحصل على الدكتوراه فى الاقتصاد من جامعة ميتشجن الأمريكية؛ وشغل العديد من المناصب بالدولة المصرية، حيث سبق أن شغل منصب محافظ الوادى الجديد ثم محافظ بنى سويف، وأسند له إدارة معهد التخطيط القومى ثم أصبح وزيراً للتخطيط، ثم نائبًا لرئيس الوزراء.