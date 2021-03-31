وزير الطيران ينعى الدكتور كمال الجنزورى

نعى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بخالص الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق.
وتوجه وزير الطيران بالدعاء له: «سائلا الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يجزيه عما قدم لخدمة وطنه خير الجزاء، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان، ويسأل الله له واسع الرحمة والمغفرة».
ورحل اليوم الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، والذي اشتهر بقدراته في مجالات الحياة السياسية والاقتصادية، وكانت له مكانته العلمية، ورؤيته الحكيمة، وقدراته القيادية المتميزة والناجحة، فضلًا عن أخلاقه الرفيعة العالية، وتفانيه وصدقه وإخلاصه في مراحل مصيرية وحاسمة من تاريخ هذا الوطن.
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