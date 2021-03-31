أنشطة مكثفة لفاعليات التدريب الجوى المشترك المصرى السودانى (نسور النيل - 2)

فى إطار تنفيذ فعاليات التدريب الجوى المشترك ( نسور النيل - 2 ) والذى تجرى فعالياته حالياً بقاعدة مروى الجوية بجمهورية السودان الشقيقة بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والسودانية وعناصر من قوات الصاعقة لكلا البلدين .

نفذت القوات المشاركة بالتدريب عدد من الأنشطة التدريبة المكثفة بدأت مراحلها الأولى بإجراءات التلقين وأسلوب تنظيم التعاون لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات لإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية ، فضلاً على تنفيذ العديد من الطلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف المعادية وحماية الأهداف الحيوية بمشاركة مجموعة من المقاتلات المتعددة المهام .

كما واصلت عناصر قوات الصاعقة لكلا الجانبين التدريب على أعمال الإقتحام وعمليات الإخفاء والتمويه لتنفيذ العمليات الخاصة وتنفيذ عدة رمايات من أوضاع الرمى المختلفة .

كما تفقد الفريق أول ركن / محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية القوات المشاركة فى التدريب وإستمع لعرض لملخص مراحل التدريب وقام بمتابعة سير الطلعات الجوية وأعمال التدريب بالجو ، وأشاد بما لمسه من تناغم واضح فى الآداء بين القوات المشاركة من الجانبين .

ويهدف التدريب إلى تحقيق أقصى إستفادة ممكنة للعناصر المشاركة فى التخطيط والتنفيذ لإدارة العمليات الجوية وقياس مدى جاهزية وإستعداد القوات لتنفيذ عمليات مشتركة على الأهداف المختلفة .