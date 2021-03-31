وزيرة البيئة تنعى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق

تنعى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزورى داعية المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
و أكدت وزيرة البيئة ان مصر فقدت رجلًا وطنيًا قوميًا، عاش حياته فى سبيل الوطن فكان حريص كل الحرص على أمن ووحدة هذا البلد و مصلحته فى وقت الشدائد فمواقفه شاهد عيان ستخلد فى التاريخ بسطور من نور .
مضيفة أن الراحل كان له رؤية سياسية و اقتصادية وعلمية حكيمة، و ناجحة فضلاً عن تفانيه وصدقه وإخلاصه للوطن رحم الله الراحل، وخالص العزاء لمصر .
إنا لله و إنا إليه راجعون
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