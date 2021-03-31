جدة - نرمين السيد - نعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور كمال الجنزورى مستشار رئيس الجمهورية السابق ورئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير التخطيط الأسبق بمزيد من الحزن والأسي، وتتمنى من الله أن يرزق أهله الصبر على فقدان المغفور له بإذن الله.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التخطيط تنعى كمال الجنزورى: مصر فقدت واحدا من العقول الاقتصادية المستنيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.