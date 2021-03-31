نشرة افصل واسمع المرورية.. تجنب كوبرى أكتوبر و15 مايو والمحور

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر خلال برنامج افصل واسمع مع "إيمان مختار"، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام المرتفعة وخصوصا فى محور قناة السويس بمنطقة محرم بك، بالإضافة إلى الكورنيش ومحور أبو قير من كفر عبده وحتى ميدان الوزارة.

وأوضح صابر، أن الأحجام المرتفعة فى الدقهلية تنحصر فى مدينة المنصورة من شارع المشاية وحتى شارع بورسعيد، وفى الغربية تعمل جميع المحاور دون عوائق باستثناء شارع الجلاء فى اتجاه الطريق الزراعى لمدينة طنطا.

وأشار صابر إلى أن هناك بعض الأحجام المرتفعة نتيجة بعض الأعمال والتوسعة بالطرق الدائرية، وخصوصا أمام القادم من محور 26 يوليو، ومناطق إمبابة والوراق والمتجه إلى الطريق الزراعى، بالإضافة إلى بعض الأحمال بمنطقة ناهيا وأمام القادم من 6 أكتوبر والشيخ زايد، ويمكن سلوك محور روض الفرج.

وعن الزحام فى محافظة الجيزة، أوضح صابر أن هناك بعض الأحجام أمام القادم من البحر الأعظم ومستشفى الرمد فى اتجاه موقف المنيب، ويفضل سلوك شارع ربيع، مؤكدا أن باقى المحاور تعمل بشكل طبيعى.

وقال صابر إن هناك بعض الأحجام المرتفعة فى محافظة القاهرة، وخصوصا بصلاح سالم فى اتجاه حديقة الأزهر، ومناطق كوبرى الفردوس، ويفضل سلوك محور النصر، كما نصح بالابتعاد عن كوبرى أكتوبر و15 مايو فى الاتجاهين، موضحا أن محور المشير به بعض مناطق الأعمال.

وأوضح صابر، أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة.

وقال صابر إن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات.