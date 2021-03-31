الحكومة توافق على استغلال قطعة أرض ببورسعيد لإقامة مدرسة

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على توصيات اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، المتعلق بطلب محافظة بورسعيد، التصرف بنظام حق الانتفاع، فى قطعة أرض لاستغلالها فى إقامة مدرسة "عربى ـ لغات".





يأتى ذلك فى إطار تكامل الخدمات بنطاق مشروع الإسكان الاجتماعى شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بور فؤاد لخدمة الأهالى بالمحافظة. وعقد مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماعه الأسبوعى رقم 138، اليوم الأربعاء، وناقش العديد من الملفات المهمة.

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