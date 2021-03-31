الحكومة توافق على استيعاب الحاجزين بالمرحلة الأولى لمشروع سكن لكل المصريين

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، خلال اجتماعه الأسبوعى رقم 138، اليوم الأربعاء، على استيعاب طلبات الحاجزين ضمن إعلان المرحلة الأولى لمشروع "سكن لكل المصريين" ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، وكذلك تطبيق مبادرة الرئيس الجديدة للتمويل العقارى بسعر فائدة 3% متناقص سنوياً لمدة تصل إلى 30 عاماً.





وأشار مجلس الوزراء إلى الموافقة على الشروع فى تنفيذ الوحدات السكنية لمنخفضى ومتوسطى الدخل، لاستيعاب كافة المتقدمين بإعلان المرحلة الأولى لمشروع "سكن لكل المصريين"، بإجمالى 230 ألف وحدة سكنية، إلى جانب الإعلان عن تطبيق شروط المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقارى بسعر عائد 3% متناقص سنوياً، لمدة تصل إلى 30 عاماً، على المواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل، المتقدمين بإعلان المرحلة الأولى الأولى لمشروع "سكن لكل المصريين".

كما تم الاتفاق على استمرار تطبيق الشروط السابق الإعلان عنها للمواطنين منخفضى الدخل المتقدمين بالإعلانات ما قبل إعلان المرحلة الأولى لمشروع "سكن لكل المصريين"، من حيث سعر عائد التمويل العقارى "7% متناقص سنوياً" المطبق فى حينه، حتى لا يكون هناك تفاوت بين المطبق على المواطنين الذين قاموا باستلام الوحدات والجارى إنهاء إجراءاتهم.

وتم الاتفاق ايضاً على طرح عدد من الإعلانات، أولها إعلان بيع الوحدات السكنية السابق طرحها لمتوسطى الدخل ضمن إعلان المرحلة الأولى بمشروع "سكن لكل المصريين" بالأراضى السابق إتاحتها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التى ستتيحها وفقاً لشروط المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقارى بسعر عائد 3% متناقص سنوياً لمدة تصل إلى 30 عاماً، على ان يتم التنفيذ بما لا يجاوز عدد 20 ألف وحدة سكنية، وفى حالة زيادة عدد المتقدمين عن الوحدات السكنية يتم التخصيص بنظام القرعة الإلكترونية العشوائية.

كما تم الاتفاق على الإعلان عن بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم من الوحدات الزائدة أو الشاغرة وفقاً لقواعد البيع المعتمدة من مجلس الوزراء، مع زيادة سعر البيع بنسبة 10% لمتوسطى الدخل للوحدات السكنية بعدد من المدن، بالإضافة إلى الإعلان عن بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم المتوفرة بمدن ناصر غرب أسيوط، وغرب قنا، وبنى سليمان وإهناسيا ببنى سويف، بعدد 5828 وحدة بسعر البيع المعتمد للوحدات السكنية السابق طرحها بإعلان "سكن لكل المصريين" لمنخفضى الدخل بمساحة 90 م2، بدعم نقدى يتراوح بين 5 ـ 60 ألف جنيه وفقاً للدخل.

كما تم الاتفاق على الإعلان عن بيع الوحدات السكنية السابق طرحها كوحدات سكنية استثمارية فى مدينة بدر بالقاهرة، والغردقة بالبحر الأحمر، وبورفؤاد ببورسعيد، وشطا والزرقا بدمياط، وذلك فور الانتهاء من تنفيذها بذات الشروط المقررة سابقاً، مع زيادة سعر البيع بنسبة 10% لفئات الدخل فوق المتوسط، على أن يتم تحصيل نسبة 5% من قيمة كل وحدة سكنية من هذه الوحدات كمبلغ صيانة، لا يرد ولا يسترد، ويكون البيع بنظام التمويل العقارى وفق شروط محددة.

كما تم الاتفاق على طرح إعلانات تتعلق بمبادرة البنك المركزى الجديدة بسعر عائد 3% متناقص سنوياً، لمدة تصل الى 30 عاماً، وذلك للمواطنين من متوسطى الدخل "ذوى صافى الدخل الشهرى حتى 10 آلاف جنيه شهرياً للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة"، وكذلك مبادرة البنك المركزى بعائد 8% متناقص سنوياً لمدة تصل إلى 20 عاماً، وذلك لفئات الدخل فوق المتوسط "ذوى صافى الدخل الشهرى أعلى من 10 آلاف جنيه شهرياً للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة".

وتم الاتفاق على أنه فى حالة تبقى وحدات سكنية بعد الإعلان يتم بيعها بذات طرق البيع المعتمدة من مجلس الوزراء، مع اعتبار ذلك قاعدة عامة يمكن تطبيقها على الاعلانات القادمة.