السفير طارق الوسيمي يشارك في الاجتماع الوزاري التاسع لوزراء خارجية الدول والمنظمات...

شارك السفير طارق الوسيمي مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية عبر الفيديو كونفرانس فى الاجتماع التاسع لوزراء خارجية الدول والمنظمات الدولية المشاركة والداعمة لعملية إسطنبول – قلب آسيا بشأن أفغانستان والذي عقد يومي 29 و30 مارس الجاري بالعاصمة الطاجيكية دوشنبيه، حيث افتتح الرئيس الطاجيكي إمام على رحمان والرئيس الأفغاني محمد أشرف غنى أعمال المؤتمر.

وقد ألقى السفير الوسيمي بيان مصر فى الاجتماع نيابة عن وزير الخارجية فى ضوء كون مصر إحدى الدول الداعمة لعملية إسطنبول- قلب آسيا منذ تأسيسها عام 2011 وتمثل أحد أهم أطر التعاون الإقليمي بشأن أفغانستان ويشارك فيها دول جوار أفغانستان والدول والمنظمات الدولية المعنية بالشأن الأفغاني، وأكد الوسيمي خلال كلمته على العلاقات الوطيدة والتاريخية بين مصر وأفغانستان وحرص مصر على دعم ومساندة الشعب الأفغاني، مبرزا جهود مصر الممتدة لسنوات سواء من خلال بعثة الأزهر الشريف فى أفغانستان أو تدريب الأئمة الأفغان أو تخصيص عدد كبير من المنح الدراسية للدراسة فى الأزهر الشريف أو تدريب الكوادر الأفغانية فى عدة مجالات بهدف تعزيز قيم التسامح فى أفغانستان ومكافحة الفكر المتطرف، والذى يمثل أحد أهم أسباب انتشار العنف والتطرف والتحديات الأمنية التى تواجهها أفغانستان وقوضت استقرارها خلال العقود الأخيرة.

كما أعرب الوسيمي عن دعم مصر لعملية السلام فى أفغانستان، كما رحب بالجهود الدبلوماسية الدولية الأخيرة في هذا الصدد، وأكد انضمام مصر للدعوات الدولية المطالبة بالوقف الفورى والشامل لإطلاق النار لتجنب سقوط المزيد من الضحايا من أبناء الشعب الافغانى، ولإتاحة الفرصة وتوفير الظروف المواتية لمفاوضات السلام الأفغانية للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض تنهى الحرب فى أفغانستان، وتحقق السلام المنشود والتنمية والازدهار الذي يتطلع إليه ويستحقه الشعب الأفغاني.