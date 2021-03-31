الصحة تقرر مد العمل في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال لـ 2...

أصدرت وزارة الصحة والسكان، قرارًا، بمد الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال يومين إضافيين، على أن تنتهى الحملة يوم الجمعة 2 أبريل بدلًا من اليوم الأربعاء.

وأرسل القطاع الوقائي منشورًا معممًا - حصلت "بوابة أخبار اليوم" على نسخة منه - باستمرار العمل بالفرق الثابتة داخل الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمراكز الطبية خلال يومي الخميس والجمعة يوم 1 و2 إبريل من الساعة 8 صباحًا حتى الثامنة مساءًا لاستقبال الأطفال المتخلفين عن التطعيم وكانت لديهم موانع مؤقتة عن التطعيم خلال أيام الحملة.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت اليوم، الانتهاء من تطعيم 15 مليون و884 ألف و363 طفل من ضمنهم 17 ألف و844 من الأطفال غير المصريين المُقيمين على أرض مصر، بنسبة تغطية 96%، وذلك خلال 3 أيام من انطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان، والتي انطلقت يوم الأحد 28 مارس وتستمر حتى اليوم الأربعاء 31 مارس 2021، وتستهدف 16.7 مليون طفل من عمر يوم حتى 5 سنوات بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الحملة هي الثانية التي يتم إطلاقها خلال عام 2021، لتطعيم الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بـ "جرعتين متتاليتين"، والتي تأتي ضمن حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، بهدف رفع المناعة المجتمعية والحفاظ على مصر خالية من المرض كخطوة استباقية بالتزامن مع ظهوره بعدد من دول الجوار وإقليم شرق المتوسط، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.