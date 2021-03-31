/625155/خاص-أسطورة-جنوب-إفريقيا-يكشف-ساعات-تفصل-موسيماني-عن-تدريب-البافانا-بافانا

أكد جونيور خاني، لاعب خط وسط كايزر تشيفيز والمنتخب الجنوب إفريقي على عودة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المصري من أجل تولى الإدارة الفنية لمنتخب البافانا بافانا بعد تدهور نتائج المنتخب في الفترة الاخيرة وعدم التأهل للنسخة القادمة من كأس الأمم الإفريقية.

وقال جونيور خاني في تصريحات نقلتها صحيفة sowetan المهتمة بشئون الكرة في جنوب إفريقيا: " موسيماني المدير الفني للعملاق القاهري هو الخيار المناسب للمرحلة المقبلة، وأطالب مسئولي جنوب إفريقيا بتعيين موسيماني مديرا فنيا للبافانا بافانا خلفا للمدرب الراحل".

وتابع لاعب المنتخب السابق: " يجب أن نحضر شخصًا لديه الفلسفة التي تناسب لاعبينا، وهو الأمر الذي يتوافر في المدرب بيتسو موسيماني ثقافة كرة القدم لدينا ولاعبينا".

وواصل: " لماذا تم تعيين المدرب موليفي نتسيكي مدربا للبافانا بافانا في المقام الأول؟ أين أثبت نفسه؟ ولا حتى في دوري الدرجة الأولى الوطني ، أنا آسف ولكن لا يمكننا جلب مثل هؤلاء المدربين إلى المنتخب الوطني الأول ".

وعن فشل تأهل المنتخب قال خاني: " إنه من المخيب للآمال فشل جنوب إفريقيا في التأهل لكأس الأمم العام المقبل في الكاميرون".

موسيماني مديرا فنيا لجنوب إفريقيا؟!

وتابع لاعب كايزر تشيفيز السابق: " في البرازيل ، يجب أن تكون مستعدًا لكأس العالم في سن 17 عامًا، لماذا نحضر لاعبين لم يكونوا من قبل في منتخبات ناشئين مثل بن موتشواري ، وروزايج جاميلديان ، وثابانج موناري".

وأختتم حديثه "لم يكونوا مدربين المنتخبات حاليا في منتخبات الناشئين من قبل ، فلماذا أحضرهم الآن؟ أنت تحضر جمالدين عندما نحتاج إلى التأهل؟ ونحن خسرنا من قبل السودان الذي ليس لديه حتى لاعب في أوروبا حتى، لقد استخدموا لاعبين محليين وهذا يظهر مستوى كرة القدم في جنوب إفريقيا في الوقت الحالي".

يذكر أن الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم قرر إقالة موليفي نتسيكي مدرب البافانا بافانا، بعد الفشل في التأهل للنسخة القادمة من كأس الأمم الإفريقية بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة خلف السودان وغانا الذي حسما التأهل للنسخة القادمة من البطولة رفقة مصر و الجزائر وغيرهم.