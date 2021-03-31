احمد مناع ينعي وفاة كمال الجنزوري

نعي الأمين العام لمجلس النواب المستشار احمد مناع، وفاة رئيس وزراء مصر الأسبق كمال الجنزوري الذي وفاته المنية اليوم، بعد صراع طويل مع المرض بمستشفي القوات الجوية .

وفاة كما الجنزوري وزير الفقراء

توفي كمال الجنزوري عن عمر يناهز 88عام، وعرف الجنزوري بمواقفة الوطنية وخدمته للوطن بكل انتماء ووطنية .

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هذا ونعــــى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، ووكيلى المجلس، ونوابه، والأمين العام بمزيد من الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

وتضمن النعي تأكيد المجلس على أن الدكتور كمال الجنزوري رحمه الله امتدت مسيرة ‏عطائه لعدة عقود، عاصر فيها الكثير من التحولات السياسية ‏والاقتصادية، ورسم فيها صورة ذهنية للوقار والاعتدال، والذى وافته ‏المنية بعد أن أدى واجبه نحو وطنه ومواطنه.

كما أكد على أنه كان للمغفور له ‏إسهاماته المقدرة، فى بناء الاقتصاد الوطنى، ورعاية محدودى الدخل، ‏كما كان له نجاحاته المشهودة فى جميع المناصب التى تقلدها، ‏وتتلمذ على يديه كوكبة من أبناء مصر في شتى المجالات، هم الآن ‏في مقدمة الصفوف، ويحسب للمغفور له ثُلة من المشروعات الكبرى ‏التى بدأت فى فترة توليه رئاسة مجلس الوزراء. ‏

الرئيس السيسي ينعي وفاة الجنزوري

ونعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، كمال الجنزورى، الذى وافته المنية اليوم، عن عمر يناهز 88 عام، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال الرئيس السيسي، فى منشور له:” فقدت مصر اليوم رجل دولة من طراز فريد، هو الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق.

وتابع الرئيس السيسي:” كان الراحل بارًا بمصر، وفيًا لترابها وأهلها، وصاحب يدٍ بيضاء في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية، وكانت له مكانته العلمية، ورؤيته الحكيمة، وقدراته القيادية المتميزة والناجحة، فضلًا عن أخلاقه الرفيعة العالية، وتفانيه وصدقه وإخلاصه في مراحل مصيرية وحاسمة من تاريخ هذا الوطن.

وأختتم رئيس الجمهورية:” رحم الله الفقيد الغالي، وخالص عزائي لأسرته وأهله، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان”.