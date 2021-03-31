وكيل محلية البرلمان النائب محمد الحسيني في حوار مفتوح مع موقع دوت الخليج.. بعد قليل

/625158/وكيل-محلية-البرلمان-النائب-محمد-الحسيني-في-حوار-مفتوح-مع-موقع-تحيا-مصر بعد-قليل

يستضيف موقع دوت الخليج النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية، عن دائرة بولاق الدكرور للرد على أسئلة المواطنين بخصوص مصير قانون الإدارة المحلية وقانون الإيجار القديم الذي من شأنه تنظيم العلاقات بين المالك والمستأجر، وكيف سيتم تطوير المحليات والقضاء على البيروقراطية المتأصلة بها، وفتح ملف إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التي تقع تحت ولاية الوحدات المحلية، والتطرق إلى مواضيع أخرى تهم المواطنين.

ويعد قانون المحليات من القوانين الهامة التي لم تخرج للنور حتى الأن ، ويعتبر تأخر مناقشة وإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد سينتج عنه مصير مجهول لانتخابات المجالس المحلية، التي تحتاج لإجراءات عديدة تستغرق وقتا طويلاً للإعداد لها، وفي جائحة فيروس كورونا تظل انتخابات المجالس المحلية مهددة بالتأجيل لأجل غير مسمى. ويعتبر قانون الإيجار القديم واحد من أهم وأكثر القوانين التي أثارت جدلا واسعا، نظرا لإهتمام فئة كبيرة من المواطنين به، الامر الذي يبرز أهمية الدور التشريعي للحفاظ على حقوق المالك والمستأجر.

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